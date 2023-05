Kolm olulist tegurit, mida kõneoperaatorit valides jälgida

Soodne hind vs. hinnagarantii

Odavam pakett võib küll tunduda ahvatlev, aga oluline on meeles pidada, et üldiselt ei ole kõnepaketid hinnatõusu suhtes immuunsed. Enamasti kehtivad soodsad pakkumised vaid mõnda aega, mille järel võib operaator ikkagi paketi hinda tõsta. Hinnatõus võib mõjutada ka algselt soodsa tähtajalise lepinguga saadud lahendust. Seepärast tasuks kaaluda pakette, millele on operaator selgelt välja lubanud hinnagarantii, mis tagab, et kindla ajaperioodi jooksul hind ei muutu – see on hea võimalus kaitsta end ootamatute hinnatõusude eest.

Vabadus ja valikuvõimalus

Kui operaator soovib klienti siduda lepinguga, mis kestab kaua ja mida ei saa lihtsasti üles öelda, on see samuti ohumärk. Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul on sellised lepingud tihtipeale seotud näiteks soodushinnaga saadud seadmega või kingitustega. «Kingitused on toredad, aga kui need seovad klienti pikaks ajaks, võib juhtuda, et lõpuks tuleb kinni maksta kingitus ja enamgi,» ütles Estrin, kelle sõnul ei kaitse tähtajaline leping ei hinnatõusu ega täiendavate kulude eest, mis esmapilgul pakkumisest välja ei paista. Seega tasub vaadata, kas operaatoriga lepingut sõlmides säilib vabadus ja võimalus igal ajahetkel soovi korral paketti muuta või leping üles öelda.

Kliendikogemus ja teenuse kvaliteet

Hinnale lisaks tasub veel mõelda operaatori klienditeenindusele. Kõigil operaatoritel ei ole igas linnas füüsilisi esindusi ja mõne puhul võib olla keeruline ka kõnekeskusega ühendust saada, rääkimata kvaliteetsest ise- ja e-teenindusest. Veenduda võiks, et võimalik saadav kasu operaatori vahetusest kaalub üles riski, et kliendina saadav kogemus on kehv või olematu.