Vaesus pitsitab ⟩ Iga teine tarbija valib odava hinna järgi

Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru sõnul on tarbijate teadlikkus majanduslikult keerulistel aegadel oluliselt tõusnud ja kaupluses tehakse läbikaalutud valikuid.

«Viimases kliendiuuringus vastas 55 protsenti klientidest, et valib sama kaubagrupi raames odavamaid tooteid, näiteks omabränditooteid. Samuti ostetakse palju allahindlusega, näiteks sama päeva kehtivusega tooteid – neid valib 57 protsenti ostjatest,» lisas ta.

Niitaru selgitas, et tarbijate üldine ostukäitumine kaupluses näitab endiselt ostude tegemist läbimõeldult ja väiksemas koguses ning teadlikku sooduspakkumiste ja allahindlusega kaupade valimist. Kliendiuuringu tulemused näitasid, et enim sooduskaupu eelistavate gruppidena joonistusid välja eakamad inimesed ja alla 20-aastased noored, keskmisest madalama sissetulekuga inimesed, Ida-Virumaa ja Raplamaa elanikud.

«Kaupmeeste roll on tarbija vajadusi ette näha ja sellele vastavaid pakkumisi sortimenti tuua. Näiteks oleme lisanud eriti soodsad nädalalõpupakkumised, mis on vaid mõne kuuga väga populaarseks saanud,» märkis ta. «Kaupluste võimuses on siiski mõjutada hinnakujundust vaid teatud osas, suur osa tuleb tootjate hinnakujundusest ning samuti maksupoliitikast. Meie hinnangul vajavad tarbijad praegu stabiilsust ja kindlasti mitte täiendavaid maksutõuse, mis hindu ülespoole viivad,» selgitas Niitaru.