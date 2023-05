Neljapäeval algavad Pärnu ja Helsingi vahelised lennud

Helsingi ja Pärnu vahelised lennud toimuvad kaks korda nädalas, neljapäeviti ja pühapäeviti. Mõlemal päeval väljub lennuk Helsingist kell 13.10 ja on Pärnus kell 13.55. Pärnust Helsingisse alustab lennuk sõitmist kell 14.25 ja on Helsingis kell 15.15, teatas linnavalitsus. Samadel päevadel, neljapäeviti ja pühapäeviti, on käigus linnaliin number 24.