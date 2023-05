Just nii palju kala sööb eestlane ühe aasta jooksul

Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna vee-elusressursside väärindamise ja turustamise valdkonna peaspetsialist Laura Freivald-Heapost selgitas, et nii 2021. kui ka 2022. aastal on tarbimiskogused arvutatud ressursipõhiselt ehk kalapüügi- ja vesiviljelustoodete ressursse arvutades lähtuti püütud, eksporditud ja imporditud kala kogustest.

«Selleks, et hoida kala ja kalatoodete tarbimist senisel tasemel, peaks eestlased sööma kala ja kalatooteid paarist korrast kuus kuni ühe korrani nädalas. Hea on tõdeda, et Eesti Konjunktuuriinstituudi 2022. aastal korraldatud küsitlusele vastanutest enamik ehk 74 protsenti seda teevadki. Võrreldes 2020. aastaga oli oluliselt väiksem hulk vastanutest rahul sellega, kui tihti nad kala ja kalatooteid sõid. Kui veel 2020. aastal arvas 39 protsenti vastanuist, et nad võiks tihemini kalaroogasid süüa, siis 2022. aastaks oli vastanuist sellel arvamusel lausa 51 protsenti,» tõi ta välja.