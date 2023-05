Lidl avab Rakveres uue kaupluse

Uus Lidli kauplus asub hästi ligipääsetavas piirkonnas Ussimäe tänaval, pakkudes Rakvere elanikele võimalust mugavalt sisseoste teha. Avamispäeval 1. juunil ootavad kõiki külastajaid ainult Rakvere poe jaoks mõeldud avamispakkumised, samuti mitmed üllatused ja õnneloos. Lastekaitsepäeva puhul on plaanis mitmed tegevused lastele.

Kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, 1438 ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks.