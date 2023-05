Aasta turvatöötajaks sai Tartu põlengus inimelusid päästnud G4S töötaja

Edgart on öelnud: «Kui juba vormi selga paned ja autosse istud, siis tunned vastutust!. See mõtteviis pärineb Edgartil ajast, mil ta piirivalves töötas. Põlevasse hoonesse sisenemise otsus ja käitumisplaan tulid mehe hinnangul puhtalt kogemuse ja väljaõppe pealt nii, et isegi ei tekkinud kõhklust.

Vladimiri tööde kvaliteet on nii kõrge, et rohkem kui korra on kolleegidel tekkinud küsimus «Kas klient selle kinni ka maksab?» Kuid vaatamata kõrgele kvaliteedile on Vladimir üks Viking Security kiiremaid tehnikuid. Lisaks tööde kõrgele kvaliteedile iseloomustab Vladimirit kellaajast kinnipidamine ning hea suhtlemisoskus klientidega.