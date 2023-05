USA osariik keelas inimestel TikToki kasutamise

TikTok on sattunud kogu maailma ametivõimude huviorbiiti, kuna neil on kahtlus, et kasutajate andmed edastatakse Hiina valitsusele. TikTok kuulub Hiina päritolu ettevõttele ByteDance. Firma omanik on korduvalt eitanud, et ettevõttet kontrollib Hiina valitsus, kuid USA ametivõimud seda ei usu ja soovivad, et ByteDance veebirakenduse ära müüks. Vastasel korral on nad hoiatanud, et kehtestavad veebirakenduse kasutamisele üleriigilise keelu.