Taaskasutusplatvormid on aina populaarsemad: neid kasutab juba üle poole Eesti e-ostlejatest

Kõige populaarseimad tooted leiavad Yaga platvormil uue kodu kõigest paari minutiga, mistõttu on oluline panustada kvaliteetse tootefoto tegemisse. Kvaliteetne foto mõjub ühest küljest ostjale atraktiivselt ning teisalt aitab ka luua usaldust, sest ostja saab enne ostu sooritamist tootest parema ülevaate. Aunapuu sõnul on riiete puhul populaarsemad kuulutused, kus rõivaese on näha seljas, sest nii saab ostja esemest parema aimduse.

Vaher-Vahteri sõnul on ideaalseks tootefotoks vaja puhast ja selget tausta ning rohket valgust. «Parimaks valguseks on üldjuhul päevavalgus. Kaamera võiks olla seadistatud portrait mode funktsioonile, mis udustab tausta ja toob toote rohkem fookusesse,» sõnas ta. Tema sõnul ongi suurim viga, mida inimesed kuulutuse osas teevad on ebakvaliteetne foto. „Sul võib olla väga hea ja ilus toode, kuid kui pildikvaliteet, valgus ja asukoht on kehv, ei pruugi see foto sinu toodet ostma kutsuda,» sõnas ta.

Oluline on õiglane hind

Vähem oluline ei ole ka müügikuulutuse kirjeldus ja toote õiglane hinnastus. «Toote kirjeldus võiks edasi anda oluliseima info müüdava toote kohta. Vahel on hea juurde lisada ka hind, millega toode on soetatud või mis hinnaga see võib hetkel uuena poeletil saadaval olla. See annab ka ostjale ülevaate, mis on toote tegelik väärtus kaubanduses,» sõnas Vaher-Vahter.