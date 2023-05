Liisingufirma juht: automaks ei mõjuta inimeste ostueelistusi ega vähenda müüki

Eeldatavasti on registreerimise maks riigilõiv, mida on võimalik liisingut võttes liita auto lõpphinnale. Seega saab autoostja seda tasuda igakuiste liisingumaksetena nagu lisavarustusena ostetud mäluga nahkistmeid või veokonksu. 2000 euro suurune registreerimise maks kasvatab liisingu kuumakset kasutusrendi puhul umbes 24 euro võrra. Enamike autoostjate jaoks ei ole see nii üüratu summa, mis paneks autoostust loobuma või seniseid eelistusi muutma.

Arvestades veel sellega, et paaril eelneval aastal neelasid Eesti autoostjad alla ülisuure hinnatõusu, kui autod kallinesid rohkem kui 10 protsenti ning mõned mudelid isegi 10 000 euro võrra. Siis ei rääkinud keegi auto- ja liisinguturu kokku kukkumisest. Inimeste ostujõu suurenemist iseloomustab ka fakt, et kui 1997. aastal pidi keskmist palka teeniv eestlane töötama uue Toyota RAV4 linnamaasturi väljaostmiseks üle 7 aasta, siis 2023. aastal vaid 2 aastat. Samas maksab praegune RAV4 versioon toonasest 1,7 korda rohkem.

Samuti ei vähenda 6000 euro suurune nn luksusautode maks (sõiduautod mis maksavad rohkem kui 60 000 eurot ilma käibemaksuta) jõukama elanikkonna ostuhuvi. Üksikud neist jätavad seetõttu ehk mõne mugavusvarustuse lisamata. Samas lähevad premium-klassi autode ostjad kõige agaramalt üle elektriautodele, kuid seda mitte automaksu survest tulenevalt. Nende eelistused muutuvad seetõttu, et luksuslikumad elektri- ja sisepõlemismootoriga autod on samas hinnaklassis.

Tavatarbija jaoks on aga elektriauto liiga kallis ning see ei muutu neile taskukohasemaks ka sisepõlemismootoriga autodele maksukoormust lisades. Inimeste sissetulekud lihtsalt ei võimalda maksta elektriauto eest küsitavat kolmandiku võrra suuremat hinda. Seega pole loota, et automaksu kehtestamine paneks eestlasi lähiaastatel ostma elektriautosid. Erinevad uuringud näitavad, et Eesti autoostja peab auto juures kõige olulisemaks turvalisust.

Uutele autodele on pikad järjekorrad

Teisena seatakse fookusesse ruumikus ja mugavus. Valiku langetamisel on kolmandal kohal auto hind ning seejärel ökonoomsus. Vaid kuue protsendi autoostja jaoks on esmatähtis, et ostetav sõiduk oleks elektriline. Kõrge soetamismaksumus ongi peamine põhjus, miks suurem osa autoostjaid välistavad oma valikutes elektriauto.