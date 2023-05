Uuenduskuuri läbinud Viru Keskus avab 86 uut poodi

Tööd hõlmasid 90 protsenti keskuse pindadest, teatas Viru Keskus.

Viru Keskuse tegevjuhi Gertti Kogermanni sõnul põhineb tänapäevase südalinna ostukeskuse edu õigete kaubamärkide valikul, kliendikogemuse kvaliteedil ja ostlemise mugavusel. «Oleme oma kliente kuulanud ja muutnud kaupluste, brändide ja teenuste valiku talle sobivamaks. Uuenduste positiivne mõju on juba paista paljude kaupmeeste äritulemustest, kelle müügiefektiivsus on tõusnud pea kolmandiku võrra,» märkis Kogermann.

Ta tõi välja, et värskenduse said Viru Keskuse siseruumid, täieliku uuenduse läbisid 39 kontseptsiooni nagu Kaubamaja oma kolme maailmaga ja Rahva Raamat, samuti on keskuses on 47 täiesti uut poodi ja teeninduskohta.

Uuenenud Viru Keskuses on nüüd ka 15 restoranist koosnev Toidutänav selle juurde kuuluva Tammsaare terrassiga ning heaolule ja tervisele pühendatud Ilusfäär. Mugavamaks ja loogilisemaks disainiti liikumisteid ning keskuse eri osad ja korrused on saanud uusi ühendusteid eskalaatorite ja liftide näol. Ka tualettruumid on täielikult renoveeritud.