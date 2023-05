Rakvere ja Talleggi esindaja selgitab, miks nende tooted on nüüd 100-grammistes minipakendites

«Vähesed teavad, et pärast viilupakendi esmast avamist on soovituslik tarbida toode ära 48 tunni jooksul, olenemata sellest kas pakend on taassuletav või mitte, sest siis on toode kõige värskem ja oma parima kvaliteedi juures. Sel põhjusel panime ka igapäevased viilutooted väiksemasse 100-grammisesse pakendisse, mis on kindlasti selle aja jooksul reaalselt ära tarbitav kogus,» selgitas Rakvere ja Talleggi Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus.

Ettevõtte on investeerinud uude viiluliini, mis tähendab, et viilutooteid on võimalik pakendada PET plastist pakendisse, mis on ümbertöödeldavad ja vähendavad seega oluliselt plasttoodete mõju keskkonnale.

Inimesed viskavad toitu ära

Iga Eesti inimese kohta tekib kodumajapidamistes aastas keskmiselt 61 kg toidujäätmeid, millest toidukadu moodustab 42 protsenti ehk 26 kg. Laik-Lõhmuse sõnul ongi 100-grammise paki üheks eeliseks see, et ka ühe või kahe leibkonnaliikmega pere sööb selle paki ühe või kahe hommikuga tühjaks ning toiduraiskamist on vähem.

Ta selgitab, et eesmärk ei ole inimesi panna mahtu ostma, vaid pakkuda parimat kvaliteeti ja maitset ning vastavalt pakendi suuruse vähendamisele on tehtud muudatusi ka toodete hinnastamise poliitikas. Väiksema pakendi taga on madalama hinna argument, teatab Laik-Lõhmus.

«Eesti keskmine perekond viskab toidukaona aastas ära umbes 180 euro väärtuses toitu.» Rakvere ja Talleggi Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus.