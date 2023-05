Uuring: eestlased otsivad harjumuspärastele toodetele soodsamat asendust

«Inflatsioon, sõda, pandeemia, kõik need asjad mõjutavad kliendilojaalsust. Viimane uuring, mis me tegime näitas, et 50 protsenti tarbijatest otsib kampaaniaid ja paremaid võimalusi raha säästmiseks. Kui me tegime sama uuringu aasta aega tagasi, siis oli see protsent 30 protsenti. Seega me näeme, et kõik need kriisid mõjutavad tarbijate käitumist,» sõnas Villems kaubanduskonverentsil Baltic Retail Forum 2023.

Turu muutumist on täheldanud Villemsi sõnul ka ettevõtete juhid, kelle seas on Nielsen IQ samuti uuringuid läbi viinud. Ettevõtete juhid näevad suurima ohuna inimeste tarbimise vähenemist ja odavbrändide, näiteks Lidli sisenemist turule, mis paneb inimesed liikuma ja teisi brände katsetama.

Kui vaadata inimeste tarbimist laiemalt tõi Villems välja, et toidukaupade puhul on tarbijate jaoks jätkuvalt oluline toodete tervislikkus ning see muutub toodete valikul aina olulisemaks. Kokku on tarbijad valmis hoidma luksuskaupade pealt, ehk suur hindade kasv on pannud inimesi säästa asjade pealt, mis ei ole nende igapäevaeluks hädavajalikud.

Samuti näitab uuring, et inimesed lükkavad suuremaid oste edasi ja jälgivad oma kulusid. Siin on taaskord põhiliseks mõjuriks hindade kasv ja ebakindel olukord majanduses, kus inimesed ei soovi suuremaid kulutusi kohe teha, kuna pole täpselt kindel, kuidas nende majanduslik olukord lähitulevikus muutuda võib.