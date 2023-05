SEB alustab uute makselahenduse pakkumist: nutiseadmest saab makseterminal

«Teenus sobib ideaalselt väikeettevõtetele, kelle tehingumahud on väiksed, aga kes siiski soovivad oma klientidele pakkuda mugavat ja turvalist maksevõimalust,» kommenteeris Karl Oskar Haak, SEB kaupmeeste makselahenduste ärijuht. «Tarbijatele tähendab see mugavust, ettevõtjatele aga efektiivsemat ja kiiremat tegutsemist. Meie statistika näitab, et järjest rohkem väheneb ka sularaha kasutus, mis tõttu on ettevõtetel oluline pakkuda klientidele sularahavabu makseid,» lisas Haak.