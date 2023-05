Maakonnahaiglates on puudu tuhandeid õdesid

Eesti meditsiiniasutustes on hinnanguliselt puudu umbes 2000 õde, kõige raskem on olukord maakonnahaiglates.

«Väikehaiglate eripära ongi selles, et kui siin on puudu neli või viis õde, siis võib teatud valdkondades ka teenus katkeda. Väikestes haiglates on vajalik ja oodatakse väga eriõdesid, kes saaksid teha spetsiifiliselt selliseid vastuvõtte, kus on võimalik anda patsientidele abi ja on võimalik ka hinnata, kui abivajadus on nii suur, saaks selle patsiendi edasi saata näiteks eriarsti konsultatsioonile,» lausus õdede liidu president Anneli Kannus.