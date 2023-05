Euroopa kõrgeimad kütusehinnad on Eesti naaberriikides

Soomes maksab 95 bensiin 1,94 eurot liiter. Kallite bensiini hindadega järgnevad Taani ja Prantsusmaa. Eesti on 9. kohal, meil maksab bensiini liiter 1,698 eurot.

Kalleim diiselkütus on Rootsis, kus liiter maksab 1,86 eurot. Soome teisel kohal (1,83 eurot liiter). Eesti on edetabelis kümnendal kohal, diiselkütuse hinnaga 1,498 eurot liiter.

«See on mõneti üllatav. Soome on varemgi esikolmikus olnud, aga tavaliselt mitte liidripositsioonil,» ütles Soome autoteabe keskuse transpordiekspert Hanna Kalenoja.

Kaleno sõnul mõjutavad kütusehindu mitmed tegurid, sealhulgas palgatase ja ostujõud. Soomes on tema hinnangul kõrge kütusehinna peamine põhjus riigimaksud. Bensiini ja diislikütuse maksustamisel on kaks komponenti – aktsiis ja käibemaks.

Euroopa kõrgeim aktsiis

«Praegu on meil kogu Euroopas kõrgeim bensiiniaktsiisi tase ja see põhjustab kõrgeid kütusehindu. Energiakriisi ajal muutsid paljud riigid kütusemakse, et parandada tarbijate ostujõudu ja vähendada transpordikulusid. Näiteks Rootsis langetati fossiilkütuste aktsiisi,» selgitas Kalenoja.