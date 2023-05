Rakvere ja Talleggi juht avaldab, miks tootjad pakendeid vähendavad

«Võib ka väita, et liha ongi natuke liiga odav olnud.»

HKScan on oma toodete hindu alates eelmisest aastast tõstnud, kuid Kirsberg ütles, et see palju Talleggi ja Rakvere tooted kaupluses maksavad, on ikkagi jaeketi otsus ning nemad ei saa selles kaasa rääkida. Neid hindu, millega nad oma tooteid jaekettidele müüvad, on HKScan alates 2022. aasta algusest tõstnud 20-25 protsenti.

Sealiha hind on olnud 15 aastat paigal

«Sealiha hind on olnud samas suurusjärgus umbes 15 aastat,» ütles Kirsberg ja märkis, et teiste toodete hinnad on sellest ajast alates märkimisväärselt tõusnud. «Ehk, kui täna liha hind tõuseb, siis see ei tähendagi midagi muud, kui see normaliseerub. Võib ka väita, et liha ongi natuke liiga odav olnud,» ütles ta. Kana- ja veiseliha hinnad ongi juba tõusnud, märkis Kirsberg.

Kirsberg täpsustas, et ta rääkis hinnast, millega Euroopa riikidest on võimalik põllumajandusettevõtetel liha sisse osta, mitte hinnast, mida poed tarbijatelt küsivad.

HKScanil on pöördelised ajad

«Ettevõttel läheb ühtpidi hästi ja teistpidi halvasti,» ütles Kirsberg. Firma majandustulemused on viimasel ajal paranenud, kuid ettevõte on endiselt kahjumis. Positiivse poole pealt toob Kirsberg välja, et nad on suutnud turuosa hoida. «Turg on hästi raske praegu,» sõnas ta. Kirsbergi sõnul on toiduainetööstuse ettevõtetel kõigil käsil keerulised ajad.