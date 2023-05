Vaata, milline on Euronicsi uue kontseptsiooniga kauplus

Viru Keskuse uuenenud osas täna avatud Euronics on suurima kaubavalikuga elektroonika ja tehnikapood Tallinna südalinnas, kus on esindatud kõik peamised väiksemad kodumasinad ja elektroonikaseadmed.

«Euronicsi uut kontseptsiooni iseloomustab eelkõige kodutunde ehk hubasuse loomine – eesmärk on näidata elektroonikat meie igapäevases kodu-keskkonnas. Samaaegselt katsetame ka pisut futuristlikku lähenemist, kuna elektroonika on atraktiivne ja põnev ning muudab seeläbi meie igapäevaelu lihtsamaks,» sõnas Euronicsi jaekaubanduse juht Kaidi Kelt.

Kaupluses kasutatakse kogu kaupluse ulatuses ainult elektroonilisi hinnasilte, mis on klientidele mugavamad ja tagavad alati õige hinna kuvamise ka kampaaniate ajal. Lisaks on uusi silte ka töötajatel lihtsam käsitseda.

«Viru Keskuse Euronicsi kohapeal olemasolevat kaubavalikut koostades oleme arvestanud südalinna äri- ja eraklientide vajadustega: siin otsitakse enim väiksema-mõõtmelisi tooteid, mida on lihtne kaasa võtta ja hakata kohe kasutama ehk siis erinevad audio tarvikud, kõrvaklapid, telefonid ja nutikellad. Suuremate kodumasinate, nagu külmikud või pesumasinad, kohta saab kauplusest infot ja teha mugavalt tellimusi meie Baltimaade suurimast laost koos koju toomisega,» selgitas Kelt kaupluse tooteportfelli valikut.

Euronics investeeris uue kaupluse avamisse enam kui 500 000 eurot. Kaupluse uuenenud interjööri on kujundanud Eesti sisekujundaja Mait Lauri ja tema meeskond ettevõttest Ako In. Kaupluse mööbli tootis OÜ Repston.

Euronics on rahvusvaheline elektroonika jae- ja hulgimüügigrupp, mis hõlmab enam kui 14 000 kauplust 36 riigis. Eestis on Euronics tegutsenud alates 2003. aastast ning on tänaseks üle 500 töötajaga turu suurim kodutehnika ja elektroonika edasimüüja.