Valitsus soosib hasartmänge: toit on neli korda kõrgemini maksustatud kui e-kasiino

«Hasartmängu Korraldajate Liit on ühe-kahe protsendipunktilise tõusu peale tagajalgadel ja väidab, et online-kasiinod lahkuvad niimoodi kohe riigist. Samal ajal tõstab riik hotellide käibemaksu ühe hoobiga 2,4 korda 22-protsendini, nagu nemad ei konkureeriks klientide nimel teiste riikidega. Ja meie põllumeeste toetused on teistest Euroopa riikidest aastaid madalamad, mis samuti ju mõjutab kogu sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet. Lisaks on Eestis toiduained juba praegugi maksustatud ühe Euroopa kõrgeima käibemaksuga ning meie oma toit ja tootja on poeriiulil ebavõrdses seisus,» ütles Lauring.