Tallinna lennujaam saab esimese mitme sihtkohaga lennu

Esimene taoline lend toimub 29. oktoobril 2023 ja lennupikkus Tallinnast Tamperre on 45 minutit, Tamperest Amsterdami aga kaks tundi ja 30 minutit. Ühendades kahte airBaltic baasi, pakub lennufirma rohkem ühendusvõimalusi ning avab oma esimese lennu Soomest Tallinnasse.

airBaltic käivitab uuel talvehooajal 11 uut sihtkohta Baltikumi ja Tampere piirkonnast ning pakub pea 80 erinevat lennusihtkohta oma lennuvõrgustikus. See on kõrgeim lendude number mida lennufirma on seni pakkunud talvehooajaks oma ajaloo jooksul.