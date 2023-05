E-smaspäev tõi kauplejale uue müügirekordi

E-smaspäev on üks neist kampaaniatest, kus müügikasv on tihti tavapäevadega võrreldes mitmesajaprotsendilises kasvus. Seekordsel E-smaspäeval kasvas Kaup24.ee tellimuste arv 74 protsenti, mida on veerandi võrra rohkem kui eelmisel aastal.