Veereostus pole Kuressaares kliente toitlustuskohtadest eemale peletanud

Küsimusele, kas veereostus on tekitanud ettevõttele rahalist kahju, vastas Kerde, et kui klient on valinud Saaremaa asemel mõne muu sihtkoha, siis seda on raske rahas hinnata.

Ta rääkis, et külastajad on veidi murelikud, sest inimeste igapäevaelu on veereostuse tõttu häiritud. Seetõttu on mõned kliendid küsinud üle, kas restoranis pakutakse joogiks pudeli- või kraanivett. «Kliendid uurivad üle, kas on ikka pudelivesi,» lausus Marje ja kinnitas, et joogiks pakutakse kõigile loomulikult pudelivett.