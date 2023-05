Maxima avas Jõhvis uue kaupluse

Uues kaupluses on kauplemispinda üle 700 ruutmeetri ning kaubavalikus ligikaudu 8000 erinevat toodet.

«Meil on hea meel, et saame erinevatesse Eestimaa paikadesse investeerida ja pakkuda klientidele mitmekesist kaubavalikut. Meie missiooniks on pakkuda väga häid hindasid ning hoolitseda selle eest, et meie kaubad oleksid paljudele taskukohased,» sõnas Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen.

Ka Jõhvi kaupluses on suur osakaal kodumaisel toidukaubal ning tänu heale koostööle Eesti toidutootjatega on valdav osa pakutavast piima-, liha- ja pagariroodetest kodumaist päritolu. «Kodumaine toit miski, mida iga Eestimaal elav inimene poest leida soovib ning meie ülesanne on pakkuda võimalikult head tootevalikut jällegi niivõrd soodsa hinnaga kui parasjagu võimalik,» täiendas tegevjuht.

Uue formaadi järgi kauplus

«Jõhvi uus Maxima X kauplus on tehtud algusest lõpuni meie uue formaadi järgi. Uus formaat on klientidele veelgi mugavam, riiulite vahel on rohkem ruumi, kauba paigutus riiulitel lähtub inimeste ostuharjumustest ning teekond läbi poe on loogiline,» lisas Kristina Mustonen.

«Formaatide ühtlustamise eesmärk on muuta ühetaolise suurusega kauplused kõigis riikides äratuntavaks ja ostjale mugavaks, pakkudes sama kaubavalikut. Sortimendi ühtlustamine ja suurenev nõudlus omamärgitoodete järele sunnib rahvusvaheliste ja ka kodumaiste toodete sisseostmise mudelid ümber mõtlema,» sõnas tegevjuht ja lisas, et kaupluste ühtlustamise protsess on hoogu kogunud ja pikaajalise sortimendi planeerimise kasutegurid on eriti tuntavad.

«Oleme protsessid üle vaadanud ja suhtluse rahvusvaheliste tarnijatega ühe akna põhimõttele lihtsustanud, nüüd hakkame sama mudelit ka kohalike tootjatega rakendama. Mul on hea meel, et alates 10. maist alustasime selle uue olulise protsessiga,» lisas Kristina Mustonen. «Meie prioriteediks tarnijatega suhtlemisel on selgus ja vastastikune lugupidamine. Ühe akna põhimõtet rakendades säästame nii enda kui ka tarnijate aega,» täpsustas tegevjuht.

«Jõhvis on avatav kauplus selles linnas kolmas ning teenindame siinses kaupluses päevas ligi 1300 klienti. Samuti oleme väga rõõmsad, et pakume nüüdsest Jõhvis tööd pea 80-le inimesele,» sõnas Kristina Mustonen.

Uue Jõhvi Maxima X kaupluse avamise puhul saab avamispäeval teha tasuta Aitäh klinedikaardi.