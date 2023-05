Uus Maa: järjest rohkem ostetakse suuri korteriteid

Vähi sõnul on Tallinna järelturult ostetud üürikorteri tootlus praegu keskmiselt viis protsenti aastas ja see tähendab, et hetkel ei saa pealinnas uue vara tagasiteenimiseks piisavalt tootlust.

«Kui seni osteti Tallinnas peamiselt väljaüürimiseks kõige kiiremini ära uued ühe- ja kahetoalised korterid, siis nüüd on neid tavapärasest rohkem saadaval. Pigem on nõudlus suuremate perekorterite vastu ning otsitakse seda, mis on soodne. Ostetakse rohkem endale elamiseks,» ütles Vähi pressiteates.

Praegu soetatakse kinnisvara Vähi sõnul väga ratsionaalselt ja vähem emotsiooni pealt. «Intressitõusud mõjutavad üürikorterite kasumlikkust ja neil, kes ostsid tipust kortereid kokku, pitsitab rohkem. Samuti on rohkem langenud kallimate korterite tootlus. Tõenäoliselt peavad mõned laenule näiteks sada eurot kuus ise peale maksma, aga suuremaid probleeme pole,» märkis ta.

Kinnisvarahinnad tõusevad veelgi

Samas on Vähi sõnul näha, et müügipakkumiste hulka on siginenud enam äsjavalminud uusi kortereid, mis on esmaselt möbleeritud ja uuesti pakkumisele läinud. «Üldiselt oodatakse aga paremaid aegu, sest pikemas perspektiivis siiski kinnisvarahinnad tõusevad ja vara väärtus kasvab,» lisas analüütik.

Kuna üürihinnad on Vähi sõnul praegu põhjas, siis otsitakse parimaid teenimisvõimalusi. «Turiste liigub pealinnas palju ja see on jälle lühiajalise üüri tagasi toonud, mille tootlus on selgelt pikaajalisest parem,» lausus Vähi.

«Inflatsioon püsib kõrge ja enamiku inimeste jaoks on kinnisvarasse investeerimine arusaadavam ja riskivabam kui näiteks börsil spekuleerimine. Tegelikult on ka praegu investeerimiseks häid võimalusi – selgelt on tasuvamad kehvemas seisus järelturu korterid, mis ise korda tehakse ja saadakse seeläbi parem tootlus,» ütles Vähi ja lisas, et lisaks järelturu korteritele oodatakse kõrgemat tootlust kaugemates kohtades ja väiksemates linnades.