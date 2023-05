AUTOMAKSU MÕJU? ⟩ Inimesed ostavad üha kallimaid autosid

Autolaenu keskmine summa kasvas aastaga 23 protsenti, kahe aasta tagusega võrreldes aga 28 protsenti, teatas Bigbank. «Näeme iga päev, et inimeste finantskindlus on kõrge ja uusi investeeringuid isiklikku heaolusse tehakse üha julgemalt,» kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter ning lisas, et suuremate laenusummade põhjuseks on osaliselt kindlasti ka üldine hinnatõus.

«Kevadkuud on autoturul alati kõige aktiivsemad, kuid viimase paari nädala hüpe on selgelt erandlik, autoäri tundub minevat väga hästi.»

Viimastel nädalatel on Bigbanki andmetel autolaenu taotluste arv järsult kasvanud ning võrreldes aasta esimeste kuudega koguni kolmekordistunud. «Kevadkuud on autoturul alati kõige aktiivsemad, kuid viimase paari nädala hüpe on selgelt erandlik, autoäri tundub minevat väga hästi,» rääkis Bigbanki juht. Muidugi on tema sõnul ka võimalik, et riiklikult kavandatava automaksu kehtestamise eel tahavad inimesed enne järjekordset uute ja ka kasutatud autode hinnatõusu oma ostud ära teha.