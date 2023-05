Circle K: toornafta hind on tõusuteel

Sassi märkis pressiteates, et kuigi veel nädal tagasi sai rääkida mootorikütuste hinnalangusest, siis nüüd on asunud Brent toornafta taas tõusule.

«Eelmise nädala lõpus avaldatud USA tööhõive numbrid ning oodatust väiksem töötuse määr tõstsid toornafta hinna peale paaripäevast 72–73 dollari taset kiirelt üles 76–77 dollari tasemele. Turgudel valitsevale optimismipuhangule andis hoogu juurde ka lootus, et USA intressimäärad on saavutanud oma senise tipu, ning ootus, et USA bensiininõudlus jätkab kasvu,» selgitas ta.