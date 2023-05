Holm pank alustas autoliisingu pakkumist

Panga juhi Kaspar Kalveti sõnul on olukord uute teenuste käivitamiseks soodne, sest turul pole täna piisavalt liisingulahendusi. «Holmi senine eraisikute ja ettevõtete teenindamise kogemus on andnud meile piisava arusaamise, millist teenust vajatakse ning kuidas saame praeguste liisingtoodete pakkujate kõrval uut väärtust luua,» märkis Kalvet pressiteates.

Holmi juhi sõnul on pank pakkunud juba mitmeid aastaid partnerite kaudu liisingut äriklientidele vara ostmise rahastamiseks. «Laiendasime ettevõtetele pakutavaid liisinglahendusi, kuna näeme, et paljude äriklientide jaoks on tänaste teenusepakkujate tingimused liiga jäigad,» lausus Kalvet.