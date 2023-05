Telia sulgeb peagi 3G võrgu Tallinnas ja Harjumaal

Telia on oma 3G võrgu sulgemisega jõudmas kahe kõige suurema piirkonnani ehk Harjumaa ja Tallinnani. Vahemikus 15–17. mai on ettevõttel plaanis 3G võrk sulgeda Harjumaal, juunis lülitatakse aga 3G välja Tallinnas, kus on täpsemad kuupäevad veel selgumas.