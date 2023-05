Petturid õngitsevad aktiivselt andmeid Omniva pakiteadetega

Täna mitmele lugejale saadetud sõnumis kirjutatakse, et nende paki kättetoimetamine on peatatud vale sihtkoha teabe tõttu. «Maja number puudub ja seda ei saa kohale toimetada. «Palun ajakohastage oma aadressi, et see uuesti kätte toimetada,» seisab teates.

Omniva nimel saadetud teade Foto: Kuvatõmmis.

Sõnumis sisalduvale lingile vajutades avaneb lehekülg, milles küsitakse krediitkaardi andmeid.

Omniva nimel saadetud teade Foto: Kuvatõmmis.

«Esimese hooga hakkasingi mõtlema, et kas ootan mingit pakki,» lausus Postimehele teate infot jaganud klient.

Omniva meediasuhete juht Kristina Haavala lausus, et petturid tegutsevad viimastel aastatel vahelduva eduga kogu aeg ning püüavad raha välja petta Omniva nimel erinevatel viisidel: sõnumite ja emailidega ning ka e-ostukeskkondades. Pöördumiste sagedus pettuste teemal on igapäevane, kuid maht kõikuv ja oleneb valdavalt uute petuversioonide ilmumisest.

«Just hetkel levib libakampaania, kus kliendile saadetakse e-mail, et teie paki kättetoimetamine on peatatud vale sihtkoha teabe tõttu ja küsitakse aadressi ajakohastamist, et isikuandmete väljapetmisega pääseda ligi pangaandmetele,» lausus ta.

Petturid kopeerivad Haavala sõnul visuaalselt väga detailselt Omniva sõnumeid, digitaalseid keskkondi ja e-teenuseid ning saadavad heausklikele klientidele erinevatel viisidel pöördumisi, et petta välja isikuandmed või küsida ette makset paki kättesaamiseks. Aja jooksul on petturid muutunud ka vilunumaks, kui varem levisid peamiselt venekeelsed pettused ja eestikeelsed olid üldjuhul vigased, siis nüüd on liikvel ka heas eesti keeles pettuseid.