Prisma ja Wolti koostöö laieneb uutesse kauplustesse

«Klientide ootus e-poele on saada toidukaubad kätte võimalikult kiiresti. Soovime olla paindlikud ja pakkuda meie klientidele erinevaid võimalusi mugavaks toidu koju tellimiseks. Woltil on kindel kullerite võrgustik ja sissetöötatud platvorm, mis võimaldab Prismast toidukraami koju tellida lühikese ajaga,» ütles Prisma e-kaubanduse juht Antto Pajulahti. Tema sõnul tehakse Wolti vahendusel pigem väiksemaid tellimusi, mille puhul on oluline kauba kiire kättesaamine.

«Prisma on meile väga hea partner. Prisma tootevalik on hästi läbi mõeldud ja annab inimestele võimaluse tellida kiiresti hädavajaliku, kui näiteks pühapäeva hommikul avastad, et pannkookide tegemiseks on muna ja piim puudu. Samas on valikus kõik vajalik juhuks, kui tahad külmkappi varuda nädala toidu. Mul on hea meel, et Wolti platvormile lisandub kaks uut poodi kahes suures linnas,» ütles Ristal.