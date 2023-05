Postimehe ostukorv: säilivust lõpetav odav või on jõudnud poodi

Odav või jõudis poodi

Piimatöösturite lattu toodetud ja säilimistähtajale lähenev või on lõpuks jõudnud meie poelettidele ja see on toonud kaasa või kilohinna märkimisväärse languse. Odavaim või maksab 5,25 eurot kilo ja seda pakub e-Prisma. Lidlis on hind 5,75 ja Grossi poes 5 94 eurot kilost. Võrdluseks Selveris on või hind 8,45 eurot ning teisteski poodides on see rohkem või vähem üle seitsme euro kilo.