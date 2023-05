Ekspert: oodata on kinnisvarahindade langust

Kuna inimeste kindlustunne on vähenenud, võib märgatavat muutust näha ka pakkumise poolel ja see on kaasa toonud pikalt kestnud kinnisvara hinnatõusu peatumise. «Kinnisvarahinnad on küll 10 protsenti kõrgemal kui aasta tagasi, kuid põhjus peitub hindade langemise võrdlemisi aeglases tempos – languseks läheb lihtsalt veidi rohkem aega,» kommenteeris Rebane.