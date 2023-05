Elektriautode müük kasvab jõudsalt

«Meie andmed näitavad selgelt, et auto soetamise vastu liisinguga jätkuvalt huvi püsib ning autode ostuks küsitavad liisingusummad kasvavad endiselt,» rääkis Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

Citadele Leasingu puhul on keskmine finantseeritav summa eraisikule uue sõiduki puhul 26 600 eurot (25 000 eurot aastal 2022), kasutatud sõidukite puhul 22 300 eurot. Juriidiliste isikute puhul on summad veelgi kõrgemad - keskmine finantseeritav summa uue auto puhul on 45 000 eurot (30 000 aastal 2022), kasutatud auto puhul 31 000 eurot.

«Tundub, et mitmed kliendid on eelmisel aastal oma ostuotsused ka edasi lükanud ja realiseerivad oma uue auto ostu alles nüüd, kuna varem kartsid näiteks suurt energiahindade tõusu. Lisaks on nüüd näha, et paljud müüjad teevad teatud määral hinnalangetusi, kuna autode saadavus on hakanud paranema,» selgitas Rainer Moppel.

Moppel lisas, et jätkuvalt väheneb diiselautode müük ja kiiremini kasvab hübriid- ja elektrisõidukite ostmine. Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) viimaste andmete järgi müüdi märtsis näiteks 110 elektrisõidukit, mis moodustab 4,8 protsenti kõigist müüdud sõiduautodest. Kokku on käesoleva aastaga müüdud 245 uut elektriautot ja kasv eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on 67 protsenti.

Citadele Leasing kliendid on sellel aastal üleüldiselt eelistanud kõige rohkem Volkswageni marki, millele järgneb BMW ja Toyota.