FlixBus ja Go Bus ühendavad piletimüügi

«Meil on hea meel, et eelmisel aastal alanud koostöö Euroopa suurima bussifirmaga FlixBus on olnud edukas, pakkudes nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele reisijatele mugavat võimalust soetada Eesti sisereisidele pileteid,» ütles Go Bus juht Andrei Mändla. «Nüüd saavutab koostöö uue taseme ja bussipileteid saab osta otse Go Busi kodulehelt tänu FlixBusi otsingumootorile. Lisaks siseriiklikele liinidele annab see võimaluse planeerida oma reis ka kaugemasse sihtkohta,» lisas Mändla.