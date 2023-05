Perearstide seltsi juht: eakatele võiks autojuhi tervisetõendi anda lühemaks ajaks

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütles ETV saates «Terevisioon», et perearstid, kes autojuhtimiseks vajalikke tervisetõendeid väljastavad, ei pruugi teada, et tõendit taotleval eakal on tervisehädad, mille tõttu on ta vaimsed võimed halvenenud.