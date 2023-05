Perearstide Seltsi juht: eakatele võiks autojuhi tervisetõendeid väljastada lühemaks ajaks

Saatejuhi küsimusele peale, millised taolised tervisehädad võivad eakaid tabada, vastas Vallikivi, et eakatel kipuvad ajuarterid ära ummistuma, mistõttu kannatavad nende vaimsed võimed. Lisaks esineb eakate hulgas dementsust. «Samas, kui me vaatame tervisekontrolli parameetreid, siis on seal päris palju selliseid haiguseid, mis adekvaatse ravi korral tegelikult ei välista juhtimisõigust,» ütles Vallikivi.

Eelmisel nädalal toimus Tartus raske liiklusõnnetus, kus 83-aastane mees sõitis otsa ülekäigurada ületanud 26-aastasele naisele ja vankris olnud alla aasta vanusele väikelapsele, kes õnnetuse tagajärjel hukkus. Juht ütles politseile, et ta ei märganud ülekäigurada ega seal teed ületavaid inimesi.

Vallikivi sõnul ei tule perearstidele infot, et nende patsient on põhjustanud liiklusõnnetuse, mis võis olla tingituid tervisehäirest. Vanuses 65+ tehakse küll sagemini tervisekontrolle, kui noorematele (iga viie aasta tagant, varasema 10 aasta asemel), kuid tervisekontrollis lähtuvad perearstid muuhulgas patsiendi enda poolt täidetud tervisedeklaratsiooni andmetest. Seega, kui inimene ei soovi oma halvenenud vaimsest tervisest tervisest teada anda, ei pruugi perearst sellest teada saada.

Kui eakas ise tunneb, et soovib autojuhi tervisetõendi ülevaatamist tõendi kehtivuste hetkel, siis peab ta selleks ise perearsti pole pöörduma.

Vallikivi sõnul teeb olukorra veelgi keerulisemaks asjaolu, et vaimsed haigused pärsivad sageli inimese võimet enda kongitiivseid võimeid adekvaatselt hinnata. Alati pole abi ka pereliikmetest, sest nemadki ei pruugi aru saada inimeste vaimsetele võimete langusest ning isegi kui nad saavad, ei garanteeri see, et eakas võtab neid kuulda ja teavitab oma murest perearsti.

Vallikivi hinnangul võiks eakatele väljasta tervisetõendid lühema aja peale kui viis aastast.

Politsei: inimesed peaksid eakaid lähedasi jälgima

Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Perfektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka sõnul täna kehtiv seadus võimaldab väljastada tervisetõend lühemaks ajaks, kui viis aastat, kuid tegelikuses väljastavad perearstid reeglina viieaastase kehtivusega tervisetõendeid.

«Eakate osakaal liikluses on ainult suurenev. Näiteks Euroopas eeldatakse, et aastaks 2030 on suurusjärk 25 protsenti juhtidest vanemad, kui 65 aastat,» ütles Annuka «Terevisoonis».