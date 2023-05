Küberkurjategijat ei huvita enam, kes sa oled, sinu seadmed muutuvad zombie-armeeks

«Täna mõjutavad küberohud kõiki ning pead enam liiva alla peita ei saa. Pole vahet, kas oled suur või väike, oluline või teisejärguline, rikas või vaene, küberkurjategijad võtavad sealt, kust võtta annab,» lausus ta. «Tihti piisab rünnaku ohvriks langemiseks olla lihtsalt valel ajal vales kohas ning lähenemine, et mina olen piisavalt ebaoluline, et keegi mind ründaks, kuulub ajaloo prügikasti. Hea ohver on see, kes kätte saadakse ning selleks sihtmärgiks sobivad kõik.»

Kuru sõnul on küberkuritegevus pidevas arengus. Kui kunagi oli tavaline, et mõnd ettevõtet rünnati sihitult ja kindla eesmärgi pärast, siis nüüdseks on esile tõusnud automatiseeritud rünnakud, «ukselingi logistamine» ja järjest struktureeritumaks muutuvad ründed. See tähendab, et ohvri täpne profiil või potentsiaalselt varastatav noos on muutunud teisejärguliseks – ründamine on odav, eesmärgiks pole alati otsese ohvri raha ning tihti ei nõua edukas rünnak erilist pingutust.

Sinu seadmed muutuvad zombie-armeeks

«Kindlasti pole kuskile kadunud ka eesmärgipärane ründamine, kus ongi eesmärgiks mingid väga kindlad andmed või põhimõtteline teenuste rivist välja löömine. Selliste rünnete kõrval on lihtsalt oluliselt levinumaks muutunud kohese eesmärgita andmete kogumine, seadmete nakatamine pahavaraga, mille abil viia läbi juba oluliselt suuremaid rünnakuid, ning lihtlabased automaatrünnakud,» rääkis ta.