Ekspert: tarbijate huvi väikelaevade vastu on tõusnud

«Esiteks jõuavad inimesed aina rohkem tänu paadiomanikust tuttavatele vee peale ja saavad paadisõidu kogemuse. Teisalt, Eestis ei rendita naljalt paate ilma kaptenita, kuid kapten on rendil lisakulu. Seega on üsna tavaline, et ostetakse enda isiklik paat või siis väiksema sõpruskonnaga kamba peale, et veemõnusid nautida,» selgitas Yamaha Paadikeskuse tegevjuht pressiteates.

Teiseks oluliseks põhjuseks, miks paadiomanike arv kasvanud on, toob Kütt välja pankade poolt pakutavad finantseerimislahendused. «Kui veel mõned aastad tagasi ei olnud väga populaarne paadiostuks kasutada panga teenuseid, siis nüüd on see väga tavaline. Nii nagu autode puhul kasutatakse ka väikelaeva puhul ostuks laenu või liisingut. Inimesed on erinevatest finantseerimisvõimalustest teadlikumaks saanud ja seega ka kasutavad seda rohkem kui varem,» lausus Kütt.

Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp kinnitas samuti, et veesõiduki soetamine panga finantseeringuga on klientide seas populaarne. «Laenu suurimaks eeliseks liisingu ees on sissemakse puudumine, mis tavapäraselt on vähemalt 10 protsenti paadi maksumusest. Samuti saab laenu abil finantseerida ka paadi jaoks vajaliku lisavarustuse ostmist alates päästevestidest kuni mootorini. Lisaks on veesõiduk koheselt ostja oma ehk tal endal on õigus valida, kas teha sõidukile kaskokindlustus või mitte. Liisingu puhul on see enamasti kohustuslik, mis toob koheselt kuni sadadesse eurodesse ulatuva igakuise lisakulu,» sõnas Kübarsepp.