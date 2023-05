Esmaspäeval on oodata e-poodides hullumeelset ostlemist

«Kõik märgid näitavad, et seekordset kampaaniapäeva saadavad taas rekordid nii osalejate arvu kui ka soodustuste ulatuse osas. E-smaspäev on kasvanud riigi suurimaks kampaaniaks, kus ettevõtted toovad välja oma parimad pakkumised. Nii on loogiliseks arenguks, et oleme tihendanud kampaaniapäevi ja laiendanud nii osalejate kui ka tootevalikut, et vastata tarbijate ootustele ja soovidele,» ütles E-smaspäeva korraldava Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. «Eelmisel E-smaspäeval kasvas e-poodide käive 2,5-3 korda võrreldes tavapäevaga, mis näitab, et ostjatele võimaldatakse isuäratavaid eripakkumisi.»