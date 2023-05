Turvafirma G4S avaldab, kuidas varastel on õnnestunud sekundiga korterisse pääseda

Iga päev puutuvad inimesed kokku nn kiirvargustega, mis on reeglina narkomaanide rida. Neil on kogu aeg vaja midagi, mida uue doosi saamiseks kiiresti maha müüa. «Tüüpiline muster on see, et käiakse öösel mööda trepikodasid uksi katsumas,» hoiatab Pärjala. «Kui on kaheksakorruseline maja, kus igal korrusel on neli korterit, siis võib põhimõtteliselt mürki võtta selle peale, et keegi on ikka ukse lahti jätnud.»