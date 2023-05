Turvafirma avaldab ⟩ Kuidas õnnestub vargal sekundiga korterisse pääseda

Kortermajade elanikud on tihti liiga enesekindlad, arvates, et kui trepikoda uks on lukus, siis pätt sisse ei saa. «Trepikoja uks on vaid näiline turvalisus. Varastel on teatud nõksud, kuidas neist mööda pääseda,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala. «Näiteks on fonolukkudel tehasekood, mille kasutaja peaks ära muutma. Tihti seda aga ei tehta.»

«Tüüpiline muster on see, et käiakse öösel trepikodade uksi katsumas.»

Narkomaanile piisab vähesest

Iga päev puutuvad inimesed kokku nn kiirvargustega, mis on üldiselt narkomaanide rida. «Tüüpiline muster on see, et käiakse öösel trepikodade uksi katsumas,» hoiatab Pärjala. «Kui on kaheksakorruseline maja, kus igal korrusel on neli korterit, siis võib põhimõtteliselt mürki võtta selle peale, et keegi on ikka ukse lahti jätnud.»