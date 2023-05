Swedbanki uued pangakaardid on taaskasutatud plastist

«Arvestades, et meil on kõigil on rahakotis vähemalt üks pangakaart, on sellest muutusest kokku saavutatav kasu vägagi oluline. Eesti suurima pangana saame ka näidata eeskuju täielikult taaskasutatud plastist kaartidele üleminekul,» märkis Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.