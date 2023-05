Ülemiste keskuses avati mitu uut poodi

Ülemiste keskusesse on lisandunud rõivakauplused HUGO ja Betty Barclay – mõlemad brändid kuuluvad Apranga gruppi ja neil pole seni Eestis esinduspoodi olnud. Veel avas Ülemistes uksed ehtepood Swarovski ning taasavati Rademar ja I.L.U.

Apranga peadirektor Rimantas Perveneckas ütles, et Läti ja Leedu kliendid on nende poed väga hästi vastu võtnud ning ta ei kahtle, et ka Eesti kliendid neid soojalt tervitavad.