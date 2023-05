Ülemiste keskuses avati mitu ainulaadset brändipoodi

Esinduspoode pole varem Eestis olnud

«HUGO bränd on juba praegu kohalikul turul väga tuntud ja kõrgelt hinnatud,» lisas Apranga Grupi peadirektor Rimantas Perveneckas, kes usub, et brändipoed leiavad kiirelt tee eestlaste südametesse. «Läti ja Leedu kliendid on poed väga hästi vastu võtnud, mistõttu ei ole meil kahtlustki, et ka Ülemiste moeteadlikud külastajad meid soojalt tervitavad.»