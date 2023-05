Bolt piiras Tallinna südalinnas tõukside kiirust

Tegemist on Tallinna linnavalitsuse ja politseiga koostöös sündinud pilootprojektiga, mille eesmärk on rahustada liiklust ning jälgida liikluskäitumise muutust.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul katsetatakse piirkiiruse alandamist kõigepealt südalinnas, kus on tõukerattaliiklus kõige intensiivsem. «Linn ei soovi kuidagi pärssida tõukerattateenuse arendamist, kuid see saab toimuda nii, et oleks tagatud kõigi kaasliiklejate, eriti aga kõnniteedel liikuvate jalakäijate ohutus,» selgitas abilinnapea.