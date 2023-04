Oliiviõli võib minna kalliks, parem osta praegu enne kui kahetseda

Cordobas registreeriti neljapäeval õhutemperatuur 38,8 kraadi. Sellega saadi jagu 2011. aastast Elches registreeritud rekordkuumusest. Hispaania aprilli absoluutne rekord on löömata. See püstitati 2013. aasta aprillis Gran Canarial – 40,2 kraadi. Naaberriigis Portugalis jõudis Moras õhutemperatuur 36,9 kraadini, lüües 1945. aasta aprillikuist rekordit, milleks oli 36,0 kraadi.

Madriid avas tavatult vara ehk juba reedel «linnarannad» – purskkaevud Manzanaresis, kirjutab Reuters.

Kuid elanikud ja turistid pole ainsad, kes kuuma käes kannatavad.

Ibeeria poolsaar kannatab põua käes. Alates oktoobrist on sadanud maha vaid veerand tavapärasest sademete hulgast.

Financial Times kirjutas, et kuna Hispaanias pole vihma, teeb oliiviõli hind uusi tippmarke. Analüütikud hoiatavad, vihmapuudus ja eriti kuiv suvi alandab veelgi oliivipuude saagikust. See aga tähendab kallimat oliiviõli.

Läinud aasta juunist on oliiviõli kallinenud ligi 60 protsenti, 5,4 euroni kilogrammist. Kummaline, miks oliiviõli hinda arvestatakse kilogrammides, kuid seal on nii tavaks. Siis oli põhjuseks kogu Euroopat laastanud põud. Eriti valusalt sai pihta Hispaania, mis toodab tavaliselt poole maailma oliiviõlist. Viimase 12 kuu jooksul on selle riigi oliiviõli toodang vähenenud poole võrra 780 000 tonnini.

«Ma olen seda sektorit analüüsinud 20 aastat ja pole veel kunagi näinud selliseid hindu,» ütles Rabobanki teravilja- ja taimsete õlide analüütik Vito Martelli. «Läinud aasta oli Hispaaniale katastroofiline. Itaalia ja teise Vahemere maade saagid olid viletsad.»

2022. aasta oli Itaalias kõige kuivem alates 1800. aastast.