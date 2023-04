Maris Jesse: ravijärjekorrad on pikemad, kuna Tervisekassa reserv peab hoidma riigieelarvet tasakaalus

«Tervisekassal on olnud oluline ülesanne riigi eelarve tasakaalu hoidmisel. Nii, et tegelikult Tervisekassa on igaaastaselt kasutanud vähem raha, kui on tulusid olnud. Seetõttu on katmata vajadus nii suur, et inimesed on sunnitud otsima endale tasulisi võimalusi,» ütles Jesse. Tervisekassa peamine tulu on inimeste palkadelt makstava sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa.