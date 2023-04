Lux Express paneb Riia liinile väljumisi juurde

Ettevõtte teatel näitavad nii reisijate arvu kasv kui ka statistikaameti andmed, et Läti on jätkuvalt üks populaarseim reisi sihtkoht Eesti inimeste seas.

Võrreldes mullu märtsiga on Lux Expressi Tallinna-Riia liinil reisijate arv kasvanud 61 protsenti. Samal ajal on Riia, Vilniuse ja Varssavi liinidel reisijate arv kokku kasvanud 67 protsenti.

«Sellise tõusu puhul on oluline siiski täpsustada, et mullu märtsis oli koroonakriis küll taandumas, kuid ametlikult kehtisid veel piirangud. Sellest hoolimata on reisijate arvu praegune kasv märkimisväärne ja näitab inimeste huvi Balti regioonis reisimise vastu. Meie teeme enda poolt kõik, et seda huvi mugavete busside ja tihedate väljumistega lihtsustada ja soodustada,» ütles Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel.