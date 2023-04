Citadele: kriisid on pannud inimesed hoolikamalt oma reise planeerima

Citadele uuris Balti riikide inimestelt, kuidas on üleilmsed kriisid mõjutanud nende reisimise soove ja planeerimist ning selgus, et kolmandik Eesti inimestest ei tunne, et neid oleks kriisid kuidagi mõjutanud, teised valivad hoolikamalt sihtkohti, odavamaid riike või jälgivad lennutrajektoori lähedust konfliktipiirkonnale.