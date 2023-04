Suur turismiuuring: kuhu armastab eestimaalane reisida?

Kõige rohkem reisisid 25–39-aastased inimesed, kes moodustasid sisereisil käinutest 33 protsenti ning välisreisil käinutest 35 protsenti.

22 protsenti mullustest sise- ja 21 protsenti välisreisidest võtsid ette 55-aastased ja vanemad elanikud, kes moodustavad turismiuuringu jaotuse kohaselt ligi 40 protsenti rahvastikust. 40–54-aastaste vanusegrupis on reisinute osakaal oluliselt suurem – välisreisidest 32 ning sisereisidest 28 protsenti. 15–24-aastaste osakaal sisereisidel käinutest oli 16 protsenti ja välisreisidel käinutest 11 protsenti.

Eesti elanike seas olid mullu kõige populaarsemad sihtriigid Soome, Läti, Itaalia, Türgi ja Rootsi.

«Alla 24-aastaste seas on kõige populaarsem sihtriik Rootsi, 25–39-aastaste seas on esirinnas Läti ja Soome, järgneb Itaalia. Kuigi 40–54-aastaste puhul pilt oluliselt ei muutu, eelistavad selle vanusegrupi esindajad teistest enam Hispaaniat, mille külastamine on Soome ja Läti järel populaarsuselt kolmas. 55-aastaste ja vanemate elanike puhul on levinumate sihtriikide hulgas Türgi, mis asetus Soome ja Läti vahel teisele kohale,» kirjeldas analüütik Sigrid Saagpakk.

Eesti-siseselt on aastaid kõige populaarsemad sihtkohad Tallinn ning Tartu- ja Pärnumaa. «Kui aga need piirkonnad välja jätta, on märgata, et tihe rebimine käib Ida-Virumaa, Saaremaa ning Läänemaa vahel. Lõuna-Eesti maakondi külastasid enim 25–54-aastased eestimaalased,» lisas analüütik.

Populaarseim reisieesmärk oli puhkus

Turismiuuringus liigituvad puhkusereisi alla isiklikul eesmärgil sooritatud lõõgastavad reisid, harrastuse, kunsti või spordiga tegelemiseks ette võetud reisid ning reisid kultuuri- ja meelelahutusürituste külastamiseks.

Naised tegid 2022. aastal 50 200 ööbimisega sisereisi sugulaste ja tuttavate juurde, mehed võtsid selliseid reise ette 24 500. Meeste ja naiste puhul on märgata riigisiseste tööreiside erinevust: mehed tegid 121 000 Eesti-sisest tööreisi, naised aga 80 000.

Turismiuuringust selgus, et sise- ja välisreisidel käijatest suur osa on tööga hõivatud elanikkond, kes võttis mullu ette 684 500 välisreisi ning 1,4 miljonit sisereisi. Eestis on statistikaameti tööjõu-uuringu tulemuste kohaselt 681 000 tööga hõivatut.

Reiside hulga poolest on teisel kohal õpilased ja üliõpilased, kes teevad ligi 10 korda vähem reise kui tööga hõivatud. Kolmans suur reisijate grupp on pensionärid: ligi 50 000 välisreisi ja 125 000 sisereisi.