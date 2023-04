Jäätise kallinemine sunnib paljud ostjad allahindlusi otsima

Jäätisetootjad on viimase aasta jooksul korduvalt hindu tõstnud, sest järsult on kallinenud kõik peamised toorained ja see on muutnud ka tarbijate käitumist: ostukorvi rändavad pigem kampaaniahinnaga tooted ja kallimale jäätisele on keerulisem ostjat leida, kirjutab ERR.